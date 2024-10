Weszli do tunelu Hezbollahu. Odkryli nową broń z Iranu i Rosji

Izrael na tropie Hezbollahu. Agencja AP udostępniła nagrania izraelskiej armii, która odkryła kolejny tunel bojowników Hezbollahu w Libanie. W środku znajdywała się broń z Iranu i Rosji. Jak przyznał rzecznik wojsk IDF, jest to jednak zupełnie inna broń, którą od obu krajów pozyskiwał również Hamas. - Kilka dni temu znaleźliśmy też ogromną ilość broni z Iranu i Rosji. Mówię o zupełnie nowej broni. Jest ona zupełnie inna od tej, którą znaleźliśmy po stronie Hamasu - przyznał płk Olivier Rafowicz, rzecznik izraelskiej armii. Nowa broń, o której mowa, to zaawansowane systemy, które mogą znacząco zwiększyć zdolności bojowe Hezbollahu. Okazało się, że są to nowe, nieużywane egzemplarze, co sugeruje, że Iran i Rosja aktywnie wspierają Hezbollah w przygotowaniach do walki z Izraelem​. Teheran od dawna wspiera Hezbollah, dostarczając im zaawansowane technologie wojskowe, takie jak rakiety balistyczne i systemy przeciwlotnicze.