Weszli do tunelu Hamasu. Pokazali, co odkryli pod szpitalem Al-Szifa

Od czwartku w Strefie Gazy trwa zawieszenie broni. Rząd Izraela poparł porozumienie w sprawie uwolnienia ok. 50 zakładników przetrzymywanych w okolicach szpitala Al-Szifa przez bojowników Hamasu. Siły izraelskie, oprócz zawieszenia broni, zapowiedziały, że uwolnią część uwięzionych palestyńskich kobiet i dzieci, a także zezwolą na dostarczenie większej ilości paliwa i pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Agencja AP udostępniła nagrania, na których widać, jak armia Izraela dokonała odkrycia szybu do tajemniczego tunelu w pobliżu szpitala Al-Szifa. Żołnierze odkryli tam skład broni, zapasy amunicji, klimatyzowane pokoje, sypialnie bojowników czy kuchnię. Według sił IDF oprócz zakładników w tym miejscu przebywać dowódcy odpowiedzialni za zaplanowanie masakry w Izraelu z 7 października. "Jak widać, jest to bardzo długi tunel. Ma też pokoje, w których można przebywać przez długi czas. Mają tu kuchnię. Mają tu łazienki. Mają nawet pokój z klimatyzacją. Hamas używa cywilów i szpitali jako żywych tarczy po swoich atakach" - stwierdził izraelski żołnierz Elad. Według Białego Domu porozumienie było wynikiem pięciu tygodni "nieznośnych" negocjacji, które kilkakrotnie były zrywane. Izraelskie władze opublikowały w środę listę 300 Palestyńczyków, którzy mogą zostać zwolnieni z więzień w Izraelu w zamian za uwolnienie przez Hamas porwanych wcześniej zakładników. "Świat powinien wywrzeć presję na Hamas, by dotrzymał porozumienia i odesłał wszystkich z powrotem. Będziemy walczyć i pokonamy Hamas" - dodał rzecznik IDF kadm. Daniel Hagari.