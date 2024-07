Weszli do tunelu Hamasu. Odkrycie w Strefie Gazy

Izraelskie wojsko podało, że zniszczyło kilometrowy tunel Hamasu w Strefie Gazy. Agencja Associated Press opublikowała nagranie armii z wejścia do sieci podziemnych korytarzy, które "stanowiły element większej całości". Jak podały Siły Obronne Izraela (IDF), tunel "obejmował odnogi, które były używane przez terrorystów do przemieszczania się między różnymi miejscami pod ziemią". W ciągu kilku ostatnich miesięcy "wyeliminowano około 100 terrorystów i zniszczono ponad 100 struktur terrorystycznych należących do Hamasu. Chodzi o magazyny broni, posterunki obserwacyjne, tzw. stanowiska startowe i podziemne trasy tunelowe" – wyliczono w komunikacie. Jednym z celów izraelskiej ofensywy jest zniszczenie podziemnej sieci korytarzy. Służyła ona bojownikom Hamasu do przemieszczania się, ochrony i zaopatrywania w ukrytą broń. Izrael oskarża Hamas o wykorzystywanie cywilów jako żywych tarcz. Żołnierze ujawnili do tej pory liczne tunele Hamasu, które przebiegały w pobliżu szpitali i szkół w Strefie Gazy.