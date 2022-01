Wejście do strefy euro korzystne dla Polski? "Zdania są podzielone"

Czy poziom bezpieczeństwa Polski na arenie międzynarodowej podniósłby się wraz z wejściem do strefy euro? Eksperci zaproszeni na Debatę Geopolityczną Wirtualnej Polski nie byli zgodni w tej sprawie. Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich wskazał, że o ile przyjęcie euro przez inne, mniejsze kraje UE, mogło zadziałać na ich korzyść, o tyle sytuacja z Polską wygląda nieco inaczej. - Polska jest w trochę innym miejscu, także dlatego, że nasza gospodarka jest nieporównywalnie większa, a w dobie różnych turbulencji w gospodarce europejskiej czy światowej własna waluta jest tym instrumentem, który pozwala nam na bardziej skuteczne prowadzenie polityki gospodarczej - powiedział. Prof. Katarzyna Pisarska z Fundacji Kazimierza Pułaskiego stwierdziła jednak, że wejście do strefy euro być może nie zwiększyłoby bezpieczeństwa Polski względem Rosji, ale z całą pewnością umocniłoby naszą pozycję w Unii Europejskiej. - Utrata państwa, które jest członkiem strefy euro jest nieporównywalnie bardziej bolesna dla całej gospodarki europejskiej niż odejście Wielkiej Brytanii, która w strefie euro nie była - mówiła. Jak wskazała, rośnie również poparcie Polaków dla wejścia do strefy euro. Obecnie wynosi ono już około 50 proc., a jeszcze przed kilkoma laty wynosiło nieco ponad 20 proc.