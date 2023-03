"Węgrzy chcą być gotowi". Ekspert nie pozostawia wątpliwości

Czy Viktor Orban zamierza zbudować wielkie węgierskie imperium, czy raczej jest to po prostu wytrawny gracz na międzynarodowej scenie, który prowadzi specyficzną politykę międzynarodową? Między innymi o te kwestie pytał eksperta Patrycjusz Wyżga w programie "Newsroom WP". Gościem Wirtualnej Polski był analityk Instytutu Europy Środkowej, politolog, dr Dominik Hejj. - O tym, co się dzieje teraz na Węgrzech i jaka jest, a także jaka może być polityka zagraniczna tego kraju, mówi jasno szef MSZ Słowacji. On wskazuje, że wciąż do końca nie wiadomo, w którą stronę Węgrzy pójdą, zależnie od tego, jak potoczy się wojna - przypomniał dr Hejj. - Rumuni i Słowacy obawiają się podgrzewania tej atmosfery. To nie jest tak, że Węgrzy szykują wojska, ale oni uważają, że muszą być gotowi, gdyby na nowo rysowały się mapy Europy - ocenił analityk. Ekspert Instytutu Europy Środkowej przypomniał też, jak na politykę Orbana reagują rządy wspomnianych państw. - To nie jest tak, że Węgry wytaczają wojska i już się szykują, natomiast mają z tyłu głowy, że gdyby wszystko się zmieniało i mapy byłyby rysowane na nowo, to może udałoby się Węgrom przywrócić to, co utraciły w 1920 roku - przyznał dr Hejj. Politolog mówił też co o wojnie w Ukrainie myślą sami Węgrzy i wyjaśnił, dlaczego tak jest. - Dziś mniej więcej 80 proc. mediów w tym kraju jest prorządowych. To gwarancja, że dokładny głos rządu dotrze pod strzechy bez żadnej oceny. Cała retoryka Orbana dociera niemal do każdego mieszkańca. Informacje z wojny są tam daleko w tyle i zawsze opatrzone rosyjskim komentarzem - ocenił.