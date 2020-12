Węgierskie turbulencje w UE. Donald Tusk: co jeszcze musi zrobić Fidesz?

Na listę kłopotów Fideszu dopisał się także inny węgierski europoseł. Tamas Deutsch porównał szefa Europejskiej Partii Ludowej do Gestapo. "Kiedy Mafred Weber mówi, że nie mamy się czego obawiać, jeśli niczego nie ukrywamy, przypomina mi, że Gestapo i węgierska tajna policja AVH miały ten sam slogan. Historia pokazała jednak, że nawet ci, którzy nie mieli nic do ukrycia, mieli wszelkie powody, by się bać" - stwierdził polityk.