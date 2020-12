Korona party pogrzebało europosła. Na imprezie nie było Polaków

Polityk przyznał, że to on był eurodeputowanym uczestniczącym w zakazanej, ze względu na normy reżimu sanitarnego, imprezie. W specjalnym oświadczeniu przeprosił i poprosił opinię publiczną, aby oceniała go ze względu na 30 lat pracy, a nie jednorazowy wybryk. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Fidesz to partia ultra-prawicowa, która ma wrogi stosunek do osób LGBTQ. W 2012 roku w węgierskiej konstytucji znalazł się zapis zakazujący małżeństw osób tej samej płci. Z kolei w maju 2020 roku, Węgry przestały prawnie uznawać efekty operacji korekty płci.