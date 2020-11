Budżet UE. Polska i Węgry wydały wspólne oświadczenie: "weto bazowym scenariuszem"

Budżet UE. Mateusz Morawiecki: użycie weta jest bazowym scenariuszem

Następnie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki. - Rozwiązanie Brukseli grozi rozpadem Unii Europejskiej. Prawo wtórne nie może omijać prawa pierwotnego: to tak jakby nad konstytucją postawić rozporządzenie - przekonywał w Budapeszcie szef polskiego rządu. - My nie gorzej niż inni przestrzegamy tych zapisów - dodał Morawiecki.

- Dziś atakowane są Polska, Węgry, Słowenia. Innym razem to może być Rumunia, Włochy, Hiszpania. Prawo weta jest "zszyte z traktatami" i jest po to, aby dbać o interesy każdego z państw członkowskich - mówił w Budapeszcie Mateusz Morawiecki. - Nie zawahamy się użyć weta dla dobra całej UE. Zgoda na warunkowość to furtka do sporów w Unii, to kij na każde państwo, droga do rozbicia UE. Użycie weta jest dziś bazowym scenariuszem i służy temu, aby zatrzymać dynamikę narzuconą przez Wspólnotę (...). Nie chcemy Unii dwóch prędkości - dodał.