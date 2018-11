We Wrocławiu przeszła Radosna Parada Niepodległości. Kolosalna różnica w porównaniu do Marszu Niepodległości

We Wrocławiu odbyła się 17. już edycja Radosnej Parady z okazji Dnia Niepodległości. O godz. 10. uczestnicy wyruszyli z czterech stron miasta i spotkali się na Placu Wolności. W pochodzie wzięli udział rodzice, młodzież i dzieci. Poranne wydarzenia stanowią kontrast do pochodu, który miał miejsce kilka godzin później.

Mieszkańcy byli ubrani w biało-czerwone barwy - informuje wroclaw.pl. We Wrocławiu przemaszerowało kilkanaście tysięcy osób. Oficjalne uroczystości uświetnił wojskowy ceremoniał, parada formacji mundurowych i orkiestra dęta - podaje tuwroclaw.com. Śpiewano m.in. pieśni patriotyczne, odegrano też hymn narodowy.

To nie jedynie marsze jakie miały miejsce we Wrocławiu. O godz. 17. wystartował Marsz Polski Niepodległej organizowany przez środowiska narodowe, który wyruszył z Dworca Głównego PKP i zakończył się na Rynku Głównym. O tej samej godzinie rozpoczęły się także kontrmanifestacje "Wypstrykaj faszyzm!" oraz "Nacjonalizm to NIE patriotyzm!".