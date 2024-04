Ważne głosowanie w USA. "Zmieniono taktykę"

W sobotę w USA głosowanie ws. pomocy dla Ukrainy. W Izbie Reprezentantów jest projekt Republikanów. - Zmieniono taktykę - skomentował w programie "Newsroom WP" amerykanista dr hab. Tomasz Płudowski. - Wcześniej próbowano oddzielić kwestię pomocy Ukrainie od granicy i migrantów. Zmieniano strategię, ale Republikanie nie chcieli poprzeć obu projektów. Nie chcieli pomóc Bidenowi, tylko przypodobać się Trumpowi, by mógł grać kwestią migrantów. Teraz zmieniono strategię. Trudno powiedzieć, co się tam dzieje. Tam jest silny konflikt między Republikanami i Demokratami. Mamy drugą linię między skrajnym skrzydłem Republikanów i centrum z Mike'iem Johnsonem. Grożą mu, że go odwołają. Będą cztery ustawy. Każda zajmuje się czym innym: Izraelem, Ukrainą, Tajwanem, a czwarta jest łączona. Ta wersja różni się od wcześniejszej wersji senackiej drobnymi szczegółami. Muszą ustalić wersję wspólną - dodał ekspert.

Rozwiń