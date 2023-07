Wawel. Bilety. Zamek Królewski wprowadził nowy cennik

Bilet rodzinny, który można zakupić od wtorku 25 lipca, upoważnia do zwiedzenia Reprezentacyjnych Komnat Królewskich, Zbrojowni oraz Smoczej Jamy. Jego cena wynosi 32 złote od osoby - należy go zakupić dla każdego członka rodziny, z wyjątkiem dzieci do 7. roku życia. - Przykładowo, jeżeli wchodzi jedno dziecko, to jeden opiekun zyskuje wejście ulgowe, przy dwójce dzieci ulga przysługuje dla dwóch opiekunów, a kiedy przychodzi czwórka dzieci, to oprócz ulg dla opiekunów czwarte dziecko wchodzi gratis. Oczywiście przy tych wszystkich biletach mają zastosowanie nasze zniżki ustawowe, czyli dziecko do siódmych urodzin zawsze wchodzi zupełnie za darmo - tłumaczyła kierowniczka Działu Obsługi Ruchu Turystycznego na Wawelu, Aleksandra Schoen-Żmijowa.