Horrendalne ceny biletów na Wawel. Zagotowało się w sieci

"Bilety na Wawel są faktycznie horrendalnie drogie (zwłaszcza komplet, bo kupuje się je na pojedyncze wystawy). Ale pretensję należy mieć nie do miast Karaków, bo to nie jest muzeum miejskie, tylko do Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo to jest muzeum państwowe. Być może najdroższe w kraju" - skomentował na Twitterze dziennikarz Łukasz Warzecha.