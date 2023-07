Gęś Pipa i bigos ze "złota". I to nie jest Zakopane

Nasz czytelnik miniony weekend spędził w Szczyrku. Opisał, że "na tle Zakopanego to oaza spokoju i bądź co bądź niewygórowanych cen". Za oscypek trzeba zapłacić w tej okolicy średnio 2,50 zł. Wariant grillowany z żurawiną 3,50 na straganie. W restauracji położony na plastrach boczku to już jednak wydatek 12 zł.