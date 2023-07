Kontrowersyjne ceny biletów w Krakowie. Wawel zabrał głos

Zamek Królewski na Wawelu odniósł się do tej kwestii, tłumacząc, że "Wawel od A-Z" to jedna z wielu specjalistycznych propozycji zwiedzania zamku. W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że jest to oferta wyjątkowa, stworzona z najwyższą starannością, aby sprostać oczekiwaniom konkretnych grup odbiorców, zainteresowanych możliwością zwiedzania dosłownie "całego Zamku". Oferta ta jest skierowana do koneserów i pasjonatów, którzy pragnął aktywnego zwiedzania.