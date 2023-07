Pokazał paragon z Darłówka. "Żeby jeszcze był świeżutki"

"Ja wiem, że wszystko drożeje, ale dwa małe szaszłyki, mieszczące się w jeden pojemnik styropianowy, polane sosem, bez bułki, trzeba zapłacić prawie 55 zł za sztukę. To trochę moim zdaniem przydużo. Raczej nie był, bo te, co nie zostały sprzedane, pan obsługujący chował do lodówki. Punkt mieści się na promenadzie w Darłówku Wschodnim. Myślę ze cena 30-35 zł za sztukę by bardziej zachęcała konsumentów. Tym bardziej, że to trzy kawałeczki mięsa i dwa kawały słoniny" - napisał nasz czytelnik w wiadomości do redakcji.