Kupiła zapiekankę nad morzem. Pokazała paragon

Eksperci spodziewali się spadków odczytu w maju do poziomu 11,7 proc. Odczyt na poziomie 11,5 proc. to mniej aż o 6,9 pp. niż w rekordowym lutym. Miesiąc do miesiąca GUS odnotował zmianę o 0 proc., czyli ceny stały w miejscu, podobnie było w maju.