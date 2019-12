"Wataha", "Wiedźmin" i nie tylko. Filmy i seriale, które warto obejrzeć w święta

W Boże Narodzenie czekają nas chwile przy świątecznym stole, rozmowy w rodzinnym gronie, rozpakowywanie prezentów, pasterka. A potem wiele innych chwil, które trzeba zagospodarować. Doskonale nadają się do tego filmy i seriale.

Filmy i seriale na święta. Co najlepiej obejrzeć w Boże Narodzenie?

Animacja Roberta Zemeckisa z 2004 roku opowiada o chłopcu, który nie wierzy w Świętego Mikołaja. W bezsenną noc 24 grudnia zauważa na ulicy pociąg, który jedzie w kierunku bieguna północnego. Konduktor (Tom Hanks) zaprasza go do wagonu i wywozi w objęcia wielkiej przygody. Netlix oferuje ne tylko najnowsze produkcje, lecz również szeroki wybór filmów sprzed kilku lat – często tych, których nie zdążyliśmy obejrzeć albo które chcielibyśmy zobaczyć znowu.

Świąteczny odcinek "BoJacka Horsemana" pomoże nam wrzucić wyższy bieg po otępiających świątecznych posiłkach. To tylko 25 minut, ale jeśli jak co roku narodzi się w nas dystans do Gwiazdki, z BoJackiem przypomnimy sobie, że jednak wszystko stracone. Serial do pobrania z Netfliksa.