Kolędy na Boże Narodzenie 2019. Teksty i teledyski tradycyjnych pieśni

Polacy od setek lat śpiewają kolędy na Boże Narodzenie. Przedstawiamy teksty najbardziej znanych i lubianych pieśni, a także teledyski z wykonaniami wybitnych piosenkarzy i piosenkarek.

Kolędy na Boże Narodzenie. Teksty najbardziej znanych pieśni

Śpiewanie kolęd to nieodłączna część obchodów Bożego Narodzenia . Po uroczystej wieczerzy, przy pierniku lub nad prezentami w polskich domach rozlega się "Cicha noc" albo "Bóg się rodzi".

"Bóg się rodzi" – tekst kolędy

W nędznej szopie urodzony,

Żłób mu za kolebkę dano?

Cóż jest, czem był otoczony?

Bydło, pasterze i siano.

Ubodzy, was to spotkało

Witać Go przed bogaczami,