Niedziele handlowe – grudzień 2019. Gdzie zrobimy zakupy w Boże Narodzenie? Niedziele handlowe w grudniu odbywają się częściej niż w pozostałych miesiącach 2019 roku. Zakaz handlu będzie dawał się we znaki w święta. Gdzie zrobimy zakupy w Boże Narodzenie? Niedziela handlowa a zakaz handlu. Sklepy otwarte 22 grudnia i w Boże Narodzenie (Pixabay.com) Zgodnie z ustawą ograniczającą handel w niedziele i święta, w 2019 roku niedziele handlowe odbywały się w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Ustawa przewidywała jednak dwa wyjątki. Pierwszy miał miejsce w kwietniu, kiedy to zakupy mogliśmy zrobić również 14 kwietnia (niedziela poprzedzająca Wielkanoc). Drugi czeka nas w grudniu.

W tym miesiącu odbędzie się nie jedna, a aż trzy niedziele handlowe. Zakupy mogliśmy zrobić 15 grudnia. Kolejna niedziela handlowa odbywa się 22 grudnia, a ostatnia będzie miała miejsce 29 grudnia. Zakaz handlu w grudniu będzie obowiązywał w Boże Narodzenie.

Kalendarz niedziel handlowych i zakazu handlu w grudniu:

1 grudnia – zakaz handlu

8 grudnia – zakaz handlu

15 grudnia – niedziela handlowa

22 grudnia – niedziela handlowa

25 grudnia – zakaz handlu

26 grudnia – zakaz handlu

29 grudnia – niedziela handlowa W przyszłym tygodniu lepiej dobrze zaplanować zakupy. Sklepy będą zamknięte 25 i 26 grudnia. Na utrudnienia natrafimy również 24 grudnia. W Wigilię sklepy muszą zostać zamknięte najpóźniej o godzinie 14. Niedziele handlowe grudzień 2019. Sklepy wolne od zakazu handlu Do końca roku możemy zapomnieć o zakazie handlu w niedziele. Jednak wiedza o tym, które sklepy są od niego wolne, może przydać się w Boże Narodzenie. 26 i 27 grudnia będą mogły być otwarte: lokale gastronomiczne

stacje paliw

miejsca rozrywki

apteki

kwiaciarnie

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Żabka, Carrefour Express

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel Przedsiębiorcy, którzy nie przestrzegają zasad zakazu handlu, muszą liczyć się z wysokimi karami. Za złamanie przepisów grozi mandat w wysokości 1-5 tys. zł. Sprawa może również trafić do sądu, a wtedy kara wzrośnie do nawet 100 tys. zł. Niedziele Handlowe 2020. Zmiany w zakazie handlu W 2020 niedziele handlowe będą wypadały rzadziej. Zgodnie z zapisami ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta w przyszłym roku zrobimy zakupy jedynie w 7 niedziel. Dodatkowo zakaz handlu będzie obowiązywał od godziny 14 w Wielką Sobotę i Wigilię. Kalendarz niedziel handlowych 2020: 26 stycznia 2020,

5 kwietnia 2020,

26 kwietnia 2020,

28 czerwca 2020,

30 sierpnia 2020,

13 grudnia 2020,

