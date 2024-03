Walka prokurator Wrzosek o wolne media. Jest reakcja PiS

- To, co się dzieje od czasu, kiedy Tusk i Bodnar przejęli władzę w Polsce, to jest coś niebywałego. W tej chwili Tusk zrobił z prokuratury swoje prywatne biuro Platformy Obywatelskiej do gangsterskich porachunków. W sposób gangsterski zajął pomieszczenia prokuratury, która działa nielegalnie. Zajęto gabinety siłą - dlatego wszystkie ich decyzje są nieważne. Awansowali grupkę prokuratorów do rzekomo rozliczania naszych afer. W tej grupie byli najbardziej skompromitowani prokuratorzy w III Rzeczypospolitej odpowiedzialni za oddanie laureata Pokojowej Nagrody Nobla do Łukaszenki - stwierdził europoseł PiS Patryk Jaki.