Walka o fotel szefa MSWiA. "Wzrosły szanse drugiego kandydata"

- Do niedawna faworytem do objęcia stanowiska szefa MSWiA był Marcin Kierwiński. Ale teraz Tomasz Siemoniak ma większe szanse. Był przymierzany do kierowania MON, ale to lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, oprócz otrzymania teki wicepremiera, ma zostać ministrem obrony narodowej. Siemoniak był wiceszefem MSWiA w latach 2007-2011, a później przez cztery lata szefem MON. Ma większe doświadczenie w kierowaniu siłowymi resortami od Kierwińskiego - mówi nam jeden z byłych wysoko postawionych funkcjonariuszy służb, współpracownik Koalicji Obywatelskiej.