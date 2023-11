Zmiana w Senacie. Decyzja wydaje się przesądzona, jest nazwisko

Liderzy KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy mają w czwartek doprecyzować ostatnie szczegóły umowy koalicyjnej przed zaplanowanym na piątek parafowaniem dokumentu. Nazwiska marszałków Sejmu i Senatu to pierwsze personalia, które poznamy. Według informacji Wirtualnej Polski przyszła koalicja chce, by to Małgorzata Kidawa-Błońka została marszałkinią Senatu.