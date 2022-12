"Wagnerowcy" w Belgradzie. "Mogą pomóc ws. Kosowa"

Na czele centrum postawiono niejakiego Aleksandara Lisowa, serbskiego nacjonalistę, który od 2017 r. ma status persona non grata w Kosowie. Prowadzi on stowarzyszenie od dumnej nazwie "Orły". Od początku wojny zawiaduje również prorosyjskim kanałem na Telegramie Z-Orlovi (Z-Orły; "Z" to oczywiste nawiązanie do kremlowskiego symbolu "operacji specjalnej" w Ukrainie). Latem serbska prokuratura wszczęła przeciwko niemu śledztwo, w związku z podejrzeniem, że stoi on za kampanią gróźb przeciwko lokalnym antywojennym aktywistom.