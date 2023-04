Wagnerowcy terroryzują miasta w Rosji. Zabijają Rosjan

Nie było to jednak jedyne zabójstwo, którego dokonał były wagnerowiec. Pod koniec marca w małym miasteczku Novyi Burets Iwan Rossomachin zamordował siekierą 85-letnią kobietę. Mężczyzna "miał bogatą przeszłość kryminalną". W 2020 roku skazano go za zabójstwo na 10 lat pozbawienia wolności. Jesienią ubiegłego roku dołączył do prywantej armii Prigożyna, a po odbyciu służby, wrócił do rodzinnej miejscowości.