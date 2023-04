Podejrzenia były już wcześniej. Zdjęcia potwierdzają dobre wieści [RELACJA NA ŻYWO]

Gdyby Niemcy nie kalkulowały, nie starały się opóźnić wejścia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, dzisiaj nie byłoby wojny - ocenił wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. W naszym przekonaniu, im szybciej Ukraina przystąpi do NATO tym lepiej, bo będzie to gwarancja bezpieczeństwa dla całego regionu - dodał.