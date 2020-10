Wady letalne. Czym są wady letalne płodów?

Wady letalne płodu to ciężkie zaburzenia rozwoju płodu i noworodka, spowodowane przez czynniki genetyczne lub poza genetyczne . W sposób pośredni lub bezpośredni prowadzą do śmierci płodu, lub noworodka. Obecnie nie wiadomo, ile wad letalnych istnieje, bo cały czas odkrywane są nowe.

Wady letalne to wady śmiertelne płodu, które dotyczą niewielkiego odsetka ciąż. Mogą być nie tylko zagrożeniem zdrowia i obciążeniem psychicznym dla matki, ale także mogą spowodować poważne komplikacje zdrowotne kobiety. Do 22 października, czyli wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakwalifikowane były jako jedno ze wskazań do legalnej aborcji. Trybunał Konstytucyjny 22 października 2020 r. uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją.