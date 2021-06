W szpitalu dostał dwóch udarów i sepsy. Jest śledztwo prokuratorskie

Według reprezentującej rodzinę pana Krzysztofa, mecenas Beaty Bosak-Kruczek wyjaśnienia wymagają kwestie: - Dlaczego lekarz SOR Szpitala Bródnowskiego, nie zbadał pacjenta, nie ocenił stanu zdrowia, nie sprawdził czy pacjent ten powinien zostać przyjęty do szpitala celem udzielenia mu pomocy, ponieważ jego stan zagrażał życiu – mówi mecenas Bosak-Kruczek. Dodaje: - Druga kwestia to dlaczego lekarze szpitala w Wołominie, wiedząc o kolejnym udarze niedokrwiennym, nie podjęli adekwatnego do stanu zdrowia leczenia. Nie można wszystkiego zrzucać na Covid i na trudną sytuację w służbie zdrowia, ponieważ ta tragedia miała miejsce w na początku września, przed trzecią falą zachorowań. Jak wynika z dokumentacji medycznej badania obrazowe pacjenta dawały wiedzę lekarzom jaki jest progres choroby, a mimo to nie wdrożono procedur medycznych, które dawałyby szansę panu Krzysztofowi zawalczyć o swoje życie.