W sześć dni pokonali Egipt. Z Hamasem walczą od miesiąca

"Tunele te można wykorzystać do przeprowadzania ataków z zaskoczenia, niewykrytego przemieszczania sił oraz przechowywania zapasów i broni. Stanowią one poważne wyzwanie dla konwencjonalnych operacji wojskowych, ponieważ przekreślają wiele przewag technologicznych współczesnych armii, a do walki z nimi potrzeba specjalistycznego sprzętu i taktyki' - przekonuje w swojej analizie sytuacji w Strefie Gazy internetowy magazyn "Army Recognition".