"W Polsce trwają igrzyska wywiadów". Były oficer ujawnia kulisy

Hagenbeck mówi również w "Didaskalia" o tajnikach analizy wywiadowczej. - Pojechałem do Pragi. Tam zaczęła się moja niesłychana przygoda, która trwała aż do 2012 roku. Spotykaliśmy się w gronie agentów międzynarodowych. Naszym źródłem analiz były wcale nie tajne, ale powszechnie dostępne informacje. Dyskutowaliśmy o tym, co należy do domeny publicznej - opowiada.