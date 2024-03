Jedyny sposób na koniec wojny w Ukrainie. "Trzeba sprać Putina"

Ocenia też, co dla Polski znaczyłoby poddanie się Ukrainy w lutym 2022 roku. - Gdyby Rosjanie byli bliżej, to byśmy bali się latać do Lublina. Jednak gdy Putin zaatakował Kijów, nie myśleliśmy, co możemy dostać za broń przekazaną sąsiadom, ale kto może przejąć władzę po Zełenskim - komentuje gość "Didaskaliów".