Putin chce negocjować z Zachodem. "Jesteśmy ofiarą tego typu metody"

- To kraj, który naprawdę dobrze funkcjonuje. Na przykład pociągi jeżdżą tam bardziej na czas niż w Polsce, pomimo tego, że jest wojna. Wycieczka po samym Kijowie pokazuje, że jest to normalnie funkcjonujący kraj, który przystosował się do warunków funkcjonowania w czasie wojny. Warunki są uciążliwe, ale to ryzyko, do którego Ukraińcy się przyzwyczaili w pewnym sensie - opisuje rozmówca WP.