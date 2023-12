Zmasowany atak na Ukrainę. "Będą oddziaływać na całe terytorium"

"Rosja jest na globalnej wojnie z Zachodem"

Rozmówca Wirtualnej Polski, odnosząc się do uderzeń tuż przy polskiej granicy, mówi, że Rosjanie cały czas pokazują, że mogą sięgnąć każdego celu. - Pojawiły się informacje, że rosyjscy wojskowi aplikują o zgodę, by oddziaływać na statki powietrzne NATO, które latają nad Morzem Czarnym, Bałtykiem, by można je jakoś odstraszać. Może to być więc pokaz dla nas, na zasadzie: lepiej nie próbujcie, gdyby wam przychodziło do głowy wchodzić głębiej - ocenia.