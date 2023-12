Mobilizacja w Ukrainie. Łapanki staną się normą

Pawluk, w rozmowie z Radiem Swoboda, zastanawiał się, jak państwo powinno informować obywateli o potrzebie ich zaangażowania w obronę kraju. Jakie mechanizmy powinny być stosowane? Wielu obywateli deklaruje gotowość do wstąpienia do sił zbrojnych, jeśli zostaną zmobilizowani. - Społeczeństwo jest (jednak) bardzo negatywnie nastawione do wezwań (do wojska wręczanych) w miejscach publicznych - przyznał Pawluk.