"Proszę, mam trójkę dzieci". Mobilizacja w Ukrainie stała się faktem

Prawnicy i aktywiści twierdzą, że agresywne metody znacznie wykraczają poza uprawnienia rekruterów, a w niektórych przypadkach są nielegalne. Wskazują, że osoby werbujące, w przeciwieństwie do funkcjonariuszy organów ścigania, nie są uprawnione do zatrzymywania cywilów, nie mówiąc już o zmuszaniu ich do poboru do wojska.