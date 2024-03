"Kafir" opowiada o decyzji rządu PiS. "Na Kremlu strzelały szampany"

- My przez trzy, czy cztery miesiące przychodziliśmy do pracy z racji obowiązku. Były wydziały w terenie, gdzie leżały dokumenty w sejfach, ściśle tajne i tajne. I w takim wydziale było kilka tysięcy takich dokumentów, między innymi teczki źródeł. Ja byłem w takich miejscach, gdzie nie przyjechał nikt wyznaczony na to stanowisko. My siłą obowiązku przychodziliśmy do pracy, nie będąc już upoważnieni do otwierania tych sejfów - opowiadał "Kafir". - Mogliśmy wynieść te dokumenty, skserować je, zrobić zdjęcia albo je spalić - dodał.