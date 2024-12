Pęka zmowa milczenia? Na grobie matki Michała ktoś zostawił kartkę

16-letni Michał Karaś z Bielińca na Podkarpaciu zaginął w nocy z 19 na 20 sierpnia 2000 roku. Nastolatek wybrał się tego wieczoru z grupą znajomych na dyskotekę do klubu Babylon w miejscowości Bieliny. Nigdy nie wrócił do domu. Świadkowie zeznali, że ostatni raz widzieli go, gdy wsiadał do samochodu z tajemniczą blondynką. Pojawiły się także relacje osób, które twierdziły, że chłopak został do pojazdu wciągnięty.