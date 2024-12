Nie żyje 32‑letni burmistrz. Rok temu przeżył rodzinną tragedię

Ciała mężczyzn znalazł brat 32-latka. Zaniepokojony brakiem kontaktu, wszedł do domu przez okno. Służby przekazały, że młodszy z mężczyzn leżał w łazience, która znajduje się w sąsiedztwie kotłowni. Starszy był w pokoju, w łóżku.

Dom, w którym doszło do dramatu, znajduje się w Palczewie. To rodzinna wieś burmistrza Betlińskiego. W rozmowie z Wirtualną Polską, burmistrza wspominają lokalni mieszkańcy.

Kamil Stachowiak, kolega 32-latka przekazuje WP, że Krystian od niedawna miał swoje mieszkanie. - Został burmistrzem, miał własny kąt i takie to było dla niego ważne, że wchodzi w nowy etap. Bardzo się tym cieszył, był na tym stanowisku z powołania. Każdy to powie, naprawdę był bardzo oddany mieszkańcom. Był też oddanym przyjacielem - słyszymy.

- Zapamiętałem go jako takiego bardzo pozytywnie nastawionego do życia. Miał tyle planów w Piotrkowie, chciał naprawdę dużo zrobić. Młody człowiek... Będziemy go opłakiwać, jako naszego kolegę samorządowca, a poza tym młodego człowieka, który mógł jeszcze wiele zrobić dla mieszkańców i dla swojej rodziny - przekazał nam Piotr Całbecki, marszałek województwa.