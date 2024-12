Kościół poprosił o pieniądze. Samorząd chce dać mu 480 tys. zł na muzeum

Duchowni otworzyli Muzeum Diecezji Bydgoskiej wiosną tego roku w samym centrum Bydgoszczy , obok rynku i Katedry Bydgoskiej. Dawniej w tym niewielkim budynku działało m.in. przedszkole prowadzone przez zakonnice. W środku można podziwiać eksponaty związane z kultem religii katolickiej, pochodzące m.in. z krypt i skarbca katedralnego. Są to np. fragment sutanny oraz kielichy do odprawiania mszy, zabytkowe monety, buty papieża Benedykta XVI i wiele zdjęć przedstawiających jego postać.

Temat pojawił się jednak w projekcie budżetu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2025 r. w dziale z wydatkami pn. "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" jako "działanie związane z dziedzictwem kulturowym". Jeśli w tym tygodniu wojewódzcy radni przegłosują budżet, to wyrażą oficjalnie zgodę na zakup wyposażenia do niewielkiego muzeum diecezjalnego za 480 tys. zł.

Przed publikacją tekstu dwukrotnie wysyłaliśmy pytania do rzecznika diecezji bydgoskiej. Chcieliśmy się dowiedzieć m.in., kto wyszedł z inicjatywą dofinansowania muzeum przez samorząd województwa, jakie były dotychczasowe wydatki na muzeum poczynione przez instytucje publiczne i jaki koszt poniosła diecezja. Podmioty dotowane z publicznych pieniędzy mają prawny obowiązek udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące tych dotacji, nawet jeśli należą do Kościoła katolickiego. Od ponad dwóch tygodni nie otrzymaliśmy jednak żadnej odpowiedzi.

Od 2010 r. samorząd nadaje tytuł honorowego obywatela województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród ośmiu dotychczas wyróżnionych w ten sposób osób jest trzech duchownych, w tym jeden oskarżany przez ofiarę księdza pedofila o przyłożenie ręki do tuszowania kościelnej pedofilii, a także matka księdza Jerzego Popiełuszki. Połowa to zatem osoby mniej lub bardziej związane z Kościołem, mimo że chodzi o region, z którego pochodzi wielu wybitnych artystów, sportowców i naukowców.

Głośno jest również o tym, że władze Kujawsko-Pomorskiego chcą kupić nowy jacht za 12 mln zł, który ma pływać po wodach Bałtyku i Morza Śródziemnego, by promować ten region . Problem w tym, że województwo kujawsko-pomorskie nie leży nad morzem, a samorząd mógłby kupić o wiele taniej jacht używany lub go wynajmować.

- To na pewno nie jest teraz wydatek pierwszej potrzeby, skoro drastycznie rośnie wskaźnik ubóstwa w Polsce - zauważa w rozmowie z Wirtualną Polską. - Moim zdaniem to nie jest dobry moment, żeby wydawać pieniądze na takie muzeum - dodaje.

- Jeżeli samorząd województwa przeznaczy środki publiczne na muzeum diecezjalne, to będzie to znaczyło, że ci politycy niczym się nie różnią od działaczy PiS. Te same motywacje, podobne tłumaczenia, brak zrozumienia, jak wygląda rozdział państwa od Kościoła - komentuje Brodziński.

- To co prawda inna skala, ale to również jednak korupcja polityczna, podobna do relacji poprzedniej władzy z panem Tadeuszem Rydzykiem i jego "dziełami" - uważa lider Polski Laickiej.