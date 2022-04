W Borodziance dopiero otwierają wrota do piekieł. "Zrzucili taką bombę, że z nieba spadały urwane ręce i nogi"

Dopiero co usłyszeliśmy, co Rosjanie wyprawiali w Buczy, ale wkrótce świat będzie musiał nauczyć się nazwy nowej miejscowości pod Kijowem. Borodzianka liczyła 13 tys. mieszkańców i wcześniej niż Bucza przyjęła najazd "orków", jak nazywa się rosyjskich żołnierzy. Jedzie tam Aleksiej Arestowicz, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Wcześniej wojskowi ostrzegli go: "Bucza nie jest najstraszniejsza. W Borodziance jest znacznie gorzej".