Viktor Orban o premierze Słowacji. "Fico jest między życiem a śmiercią"

Orban zaznaczył, że obecności szefa słowackiego rządu będzie bardzo brakowało w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, według premiera Węgier będą to bardzo ważne wybory. Mogą one bowiem, tak jak i zbliżające się wybory w USA "zadecydować o wojnie i pokoju w Europie".