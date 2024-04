Słowacja zwróci się ku Rosji? "Cała władza w ręce Ficy"

"Rzeczywistym prezydentem jest Fico. To on będzie decydować. To on będzie dyktować Pellegriniemu, co ma robić. A Pellegrini się do tego posłusznie przyznaje, kiedy powtarza, że będzie prezydentem rządu", napisał potem naczelny tego pisma Matúsz Kostolný w nocnym komentarzu.