Vance tak mówił o Ukrainie. "Nie obchodzi mnie, co się stanie"

- Dla J.D. Vance'a "America First" (Ameryka przede wszystkim - PAP) to nie tylko hasło, to jego Gwiazda Polarna. (...). On wie, co to znaczy żyć w biedzie, (być) zapomnianym przez polityków w Waszyngtonie. Zadba o to, by już żaden Amerykanin nie został zapomniany - przekonywał Moreno.