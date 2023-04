Ustalili, gdzie pojawił się Putin. "Ośrodek rekreacyjny Brygantyna"

Władimir Putin miał niespodziewanie pojawić się we wschodniej Ukrainie. Nad ranem we wtorek Kreml poinformował, że dyktator Rosji odwiedzi dwa anektowane regiony. Była to już druga wizyta Putina we wschodniej Ukrainie w tym roku. Wcześniej pojawił się w Mariupolu, choć niezależni eksperci i ukraiński wywiad podawali w wątpliwość, czy rzeczywiście był to Putin. Tego typu materiały Rosjan mają najczęściej charakter propagandowy.