USA potwierdza doniesienia. "Oznaka kłopotów Rosjan"

Putin na zakupach

Według informacji opublikowanych w "New York Times" Moskwa kupuje pociski artyleryjskie i amunicję do zestawów rakietowych od Korei Północnej. Amerykański wywiad podkreśla, że jest to wpływ globalnych sankcji, które wpłynęły i zredukowały dostawy do Rosji, zmuszając Kreml do zakupu sprzętu od Korei Północnej.