Putin wspomniał o Bałtyku. Wcześniej osobiście nadzorował ćwiczenia

Zanim Putin udał się do Władywostoku, osobiście przyglądał się trwającym ćwiczeniom Wostok-2022. Do sieci trafiło nagranie rozbawionego Putina, który "na posterunku obserwacyjnym na przybrzeżnej strzelnicy Siergiejewski uśmiechem zareagował na raport wiceministra obrony Jewkurowa do szefa Sztabu Generalnego".