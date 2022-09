Nadchodzi wielka zmiana na froncie. I da się we znaki armii Putina

Podobnie uważa analityk wojskowy Jarosław Wolski. W jego ocenie zima może dać w kość Rosjanom. - Będą musieli przerzucać tony sprzętu, ogrzewania i opału. Jeśli ta zima będzie ciężka, to będzie to dobry moment na wyizolowanie pola walki i przeprowadzenie ofensywy ukraińskiej. Żołnierz, gdy ziemia jest zamarznięta, nie okopie się bez użycia materiałów wybuchowych. Schodzą dodatkowe tony węgla, opału. Są zmarznięci, przemoczeni, głodni. Morale leci na łeb. To dobry moment na ofensywę - powiedział w rozmowie z Piotrem Zychowiczem na kanale "Historia Realna".