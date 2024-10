USA gotowe na rozmowy ws. programu nuklearnego. Ławrow: oszustwo

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że ostatnie oświadczenia administracji prezydenta USA Joe Bidena ws. rozmów na temat programu nuklearnego "są oszustwem". - Co oznacza "bez warunków wstępnych"? Oznacza to, że Amerykanie zastrzegają sobie prawo do ogłoszenia nas wrogiem w swoich dokumentach doktrynalnych - powiedział Ławrow.