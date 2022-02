Ursula von der Leyen: pociągniemy Kreml do odpowiedzialności

Władze Ukrainy wprowadziły stan wojenny. W Kijowie słychać syreny alarmowe. W wielu miastach słychać wybuchy. Rosjanie atakują ukraińską infrastrukturę wojskową, co potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Zełenski poprosił go o wezwanie światowych przywódców do potępienia ataku ze strony Rosji.