Tusk zwołuje nadzwyczajny szczyt EPP ws. Ukrainy. "Przedstawię pięć punktów"

Europejska Partia Ludowa zorganizowała w środę szczyt z najważniejszymi politykami europejskimi. - To nie jest jakieś kryzys ukraiński, konflikt wewnątrz Ukrainy w Donbasie, to jest agresja Rosji wobec Ukrainy. Mamy w rękach narzędzia, które mogą odwrócić bieg wydarzeń. Do tego będę dziś namawiał partnerów - tłumaczył Donald Tusk.