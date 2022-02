Donald Trump zawstydza PiS. "Jest zafascynowany Putinem"

Dr Łukasz Pawłowski: Dla Donalda Trumpa normy porządku międzynarodowego, których przestrzegania oczekiwalibyśmy od państw demokratycznych, a szczególnie od USA, nie są ważne. Dla Trumpa miarą jakości polityka jest właśnie cwaniactwo i naga siła. On naprawdę podziwia to, że ktoś, tak jak Putin, zamiast stosować się do norm, wchodzi z buta i mówi: "to jest moje". Trump pewnie też chciałby to robić. Ta fascynacja Trumpa dyktatorami była widoczna już za jego prezydentury.